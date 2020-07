Restitution des Oryx : Abdou Karim Sall parle de « pure manœuvre »

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a démenti l’information livrée par le député Aliou Dembourou Sow, président du Conseil départemental de Ranérou selon laquelle, il va rembourser les Oryx morts et restituer le reste.



« Cette information est fausse. Depuis plus de 6 mois je n’ai pas vu Aliou Dembourou ni communiqué avec lui. Il s’agit de pure manœuvre politique », a précisé Abdou Karim Sall,



DAKARMATIN