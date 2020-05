Rester Debout. Par Louis CAMARA

Vivants encore , ne nous avouons pas vaincus

Mais ne crions pas trop tôt victoire,

Restons debout et tenons ferme la barre du gouvernail

De ce grandiose navire qui a pour nom Humanité.

Comme un seul homme résistons aux assauts de la pieuvre

Qui menace d'envoyer au fond de l'abîme

La planète Terre avec tous ceux qui l'habitent.

La marée meurtrière monte en vagues silencieuses

Mais bruissantes d'un funeste fracas

Dont le tempo macabre rythme à présent les jours et les nuits

Qui défilent crispés d'angoisse et d'incertitude.

Pourtant l'espoir palpite dans le cœur de ceux qui croient en la vie

Et qui même désorientés s'arc-boutent avec une farouche énergie Aux puissants remparts de la science et de la raison.

Ceux-là serrent dans leur mains les armes miraculeuses :

La foi , la religion, l'art et tous ces élans vers le divin

Qui poussent chacun à puiser au plus profond de lui-même

Les forces nécessaires à la poursuite du combat.

Au plus fort de ce tsunami l'on voit fleurir la poésie

Les hymnes , les odes et les cantiques s'èlèvent en crescendo

Et se mêlent en choeur aux chants d'èspèrance .

Devant tant de pugnacité et d' unanime ferveur

Le coronavirus hésite et bien souvent même recule ,

Mais sournois , imprévisible , il revient à la charge

Et nous rappelle qu'avec lui , il ne faut jamais baisser la garde .

Oui ! La lutte sera sans doute longue et douloureuse

Elle coûtera des flots de sueur , du sang et des larmes

Et beaucoup partiront sans voir la lumière au bout du tunnel .

Qu'á cela ne tienne ! Restons debout et combattons .

Ne cédons pas un pouce de terrain à l'ennemi commun

Et si nous devons tomber que ce soit les armes à la main !

Entraidons nous , soyons solidaires à tout moment

Et sachons faire preuve de compassion et de gènèrosité .

N'oublions pas les pauvres , les démunis , les nécessiteux

Ni aucun de ceux à qui la fortune semble avoir oublié de sourire .

Banissons le mensonge , le vol, la cupidité , l'égoïsme , la rapine

Qui font allègrement leur lit sur le malheur d'autrui

Et qui sont les plus sûrs alliés du coronavirus .

C'est à nous tous qu'est à présent lancé le terrible défi de la pandémie

Et ce n'est que tous ensemble que nous pourrons le relever .

Partisans du peuple oublions pour un temps nos différends et nos différences

Et sans pour autant renoncer à nos intimes convictions

Serrons-nous les coudes face au meurtrier virus

Car il est maintenant question de vaincre et non point de périr!



LOUIS CAMARA