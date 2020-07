Résilience pour l'émergence. Par Ibrahima DIAO

Rétropédalage, volte-face, reculade, que n’a- t- on pas entendu pour qualifier le discours présidentiel du 30 Juin 2020 au cours duquel fut annoncé l’assouplissement des mesures de prévention relatives à la lutte contre la pandémie de COVID19.