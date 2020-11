Rescapé du drame de Cap-Vert: "nous étions au départ 150, à l'arrivée, 66 restaient "

Un rescapé du nouveau de drame de Cap Vert avec la pirogue qui a pris feu en pleine mer, parle, interrogé par Libération. A l'en croire, en quittant Mbour pour tenter de rallier l'Espagne, ils étaient 150, mais seuls soixante six (66) verront la terre ferme de Praïa.



Pour le survivant de l'enfer, "quand ceux qui savent nager sont arrivés sur la plage, pour chercher des secours, les gens fuyaient...".



A l'en croire, ils étaient cent cinquante (150) au départ, mais à l'arrivée, seuls soixante six (66) restaient. "C'est douloureux et terrible. Nous sommes très fatigués", se remémore-t-il.



Quatre (4) d'entre eux sont retenus à l'hôpital , le reste convoyé à Santa Maria et ils magnifient la solidarité des sénégalais basés à Sal, la capitale touristique de Praïa.



LERAL