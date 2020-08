Reprise graduelle à l’UGB. Par Alioune GUEYE

La pandémie de COVID-19 a secoué toute l’actualité brulante du monde depuis un bon bout de temps. Occasionnant ainsi la fermeture des universités, des lieux de cultes. Aujourd’hui, le système éducatif sénégalais est dans une situation inquiétante et somnolente. Les étudiants constituent la composante « pré-gouvernementale » du Sénégal. Certes la communication gouvernementale sur la COVID-19 était trop axée sur la peur, la crainte, la méfiance et à la longue cela a atteint son paroxysme et l’usure du temps prend place. Les gens n’ont plus la même appréhension de la maladie même s’ils reconnaissent son existence.