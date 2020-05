Reprise des cours : seuls 20 % des enseignants doivent rejoindre leur poste d’affectation

Environ 20 % des enseignants sont concernés par les navettes organisées pour leur permettre de rejoindre les écoles, 80 % d’entre eux étant déjà à leur lieu d’affectation, a indiqué le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, vendredi à Kaffrine (centre).







‘’Le convoyage des enseignants se passe très bien pour le moment. (…) Il n’y a que quelque 19.000 enseignants qui ne sont pas à leur poste, ce qui représente 20 % de l’effectif total. Donc 80 % des enseignants sont en place, à leur poste’’, a précisé M. Talla.







‘’Ces 80 % sont là pour accompagner 15 % de nos élèves’’, a-t-il ajouté lors d’une visite à Kaffrine pour la réouverture, mardi prochain, des classes d’examen (CM2, troisième et terminale) et des écoles d’enseignement technique.







La reprise des cours prévue la semaine prochaine ne concerne que 15 % des élèves, selon le ministre de l’Education nationale.







Il a remis à l’inspection d’académie de Kaffrine du matériel d’hygiène (gel, masques, etc.) destiné aux élèves et aux enseignants devant reprendre les cours, pour les aider à prévenir la maladie à coronavirus.







Le matériel mis à la disposition de la région de Kaffrine comprend 22.125 masques, 250 thermoflashs, 1.020 bouteilles de gel hydroalcoolique, du savon antiseptique, 400 lavoirs et cinq duplicopieurs, selon M. Talla.







Ce matériel sera réparti entre 396 établissements scolaires, dont 13 du secteur privé.







Cette année, la région de Kaffrine va présenter 12.850 candidats aux examens du certificat de fin d’études élémentaires, du brevet de fin d’études moyennes et du baccalauréat, selon Mamadou Talla.





Huit cent dix-sept d’entre eux se sont inscrits dans des écoles privées, et 124 candidats sont dans les établissements d’enseignement professionnel et technique.







APS