Reprise des cours à Saint-Louis : Mamadou Talla magnifie le sens de sacrifice des Enseignants (vidéo)

Le ministre de l’Education Nationale Mamadou Talla continue sa tournée avant la reprise des cours. Aujourd’hui, l’équipe du ministère de l’éducation nationale était à Louga et à Saint-Louis pour s’enquérir de la situation en prélude de la reprise des cours prévue le 2 juin.



Mamadou Talla a profité de sa visite à Saint-Louis pour rendre un vibrant hommage aux Enseignants du Sénégal. Le ministre de l’éducation nationale de leur décerner un satisfecit pour leur engagement, mais aussi leur esprit de patriotisme malgré les difficultés liées aux déplacements. Parce que pour le ministre, déplacer 19.000 enseignants dans ce contexte n’est pas facile, mais il a fallu que ces derniers démontrent leur amour pour leur travail et leur pays pour accepter de le faire. Le ministre leur a rendu un hommage mérité empreint de remerciements.



Le ministre a amené à Saint-Louis du gel hydro alcoolique, des thermoflash, des masques entre autres. Sa délégation a été reçue par le ministre et maire de la ville, Mansour Faye et les autorités administratives et culturelles de Saint-Louis.