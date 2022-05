Repenser le parrainage pour sauver le système démocratique sénégalais

16/05/2022 10:02

AFRIKAJOM Center exprime sa vive préoccupation, par rapport aux tensions récurrentes liées à l’application de la loi sur le parrainage à chaque élection au Sénégal. Ce qui appelle une réflexion et un recul de la part de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral et soucieux de préserver les acquis démocratiques qui ont garanti jusqu’à ce jour la paix civile et la stabilité que beaucoup de pays africains nous envient.