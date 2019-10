Rentrée scolaire : À Saint-Louis, des écoles pas encore prêtes. Le redéploiement envisagé

À Saint-Louis, ça craint dans les écoles et établissements publics. En effet, la vétusté de bâtiments reste une grande problématique. Les autorités envisagent même de redéployer les élèves au regard du danger qui peut guetter les potaches.