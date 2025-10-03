Rentrée scolaire 2024/2025 : 83 % des directives du Conseil interministériel déjà exécutées (Ousmane Sonko)

03/10/2025

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, vendredi, que vingt-cinq des trente mesures arrêtées lors du Conseil interministériel consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2024/2025 ont été entièrement mises en œuvre, soit un taux global de réalisation de 83,34 %.



Il a précisé que les cinq directives restantes concernent la finalisation des chantiers dans les campus pédagogiques et sociaux, le transfert effectif des budgets de fonctionnement des écoles élémentaires publiques, l’institution du port obligatoire de l’uniforme scolaire, l’adoption de la loi sur le statut des Daara et leur intégration dans le système éducatif, ainsi que le renforcement du parc automobile de Dakar Dem Dikk pour faciliter la mobilité des élèves.





Ousmane Sonko a salué le gouvernement, les partenaires sociaux, techniques et financiers, ainsi que l’ensemble des acteurs du secteur éducatif pour ce qu’il a qualifié de mise en œuvre « satisfaisante » des directives.





Il a, dans le même temps, invité les ministres concernés – Éducation, Enseignement supérieur, Transports, Finances – ainsi que le Secrétaire général du gouvernement, à assurer le parachèvement des mesures en suspens.





