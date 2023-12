Rénovation d’infrastructures scolaires et de la voirie urbaine : Mansour FAYE satisfait de l’état d’avancement des travaux

26/12/2023 20:19

Le maire de Saint-Louis s’est imprégné lundi de l’état des travaux de rénovation et de construction d’établissements scolaires menées dans le périmètre communal. Accompagné d’élus, du directeur des services techniques municipaux et de responsables d’agences de l’État, l’édile s’est rendu notamment aux écoles Charles NIANG et à Charles Le Gros DIALLO dont les chantiers, engagés dans le cadre du Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN), sont en phase de finalisation.



« Je suis satisfait du niveau d’exécution des travaux. Les entreprises respectives nous ont assuré convaincues que ces infrastructures seront bientôt livrées », a-t-il confié.



Mansour FAYE d’indiquer que ce programme prend en charge les écoles Soukeyna KONARÉ, Justin NDIAYE et Saër SEYE. Le maire a également visité les travaux du Programme Spécial de Désenclavement (PSD). Il a annoncé l’érection de nouveaux espaces de jeux et la construction de nouvelles routes grâce à une convention signée par sa commune avec le Fonds d'entretien routier autonome (FERA).