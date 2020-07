Renouvellement des Conseils de jeunesse : Adama Kane DIALLO interpelle la tutelle

" Je lance un appel solennel à Madame le Ministre de la Jeunesse Madame Néné Fatoumata Tall et à Monsieur Khadim Diop Président du Conseil National de la Jeunesse de penser à procéder aux renouvellements des Conseils de jeunesse (National, Régionaux , Départementaux, Communaux et arrondissements). Il est temps pour nous de céder la place à la jeune génération et il est de notre devoir de les encadrer et de les soutenir pour l'intérêt supérieur de la jeunesse Sénégalaise", a déclaré, dimanche, Adama Kane DIALLO.



" Nous avons pendant plus de quatre bonnes années servir la jeunesse de notre pays et par conséquent nous devons passer à d'autres paliers pour continuer à travailler pour le bien-être de la communauté", a-t-il ajouté en indiquant que son conseil " a jusque-là fait un très bon bilan grâce à l'appui et la confiance des partenaires techniques et financiers".



"En attendant les renouvellements, Madame le Ministre et Monsieur le Président, nous continuons à servir loyalement et efficacement les jeunes de notre localité", a-t-il ajouté.



NDARINFO.COM