Renforcement de la résilience de Saint-Louis : le SERRP soulage les sinistrés de la Langue de Barbarie (vidéo)

Les unités mobiles d’habitation acquises dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP) ont été officiellement réceptionnées, lundi, en présence de Oumar GUÈYE, ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires et de son collègue maire de Saint-Louis Mansour FAYE.



En marge de la cérémonie, un important lot de kits domestiques, d’une valeur de près de 37 millions FCFA ont été offerts aux impactées de l’avancée de la mer installée sur cette partie de la Commune de GANDON.



Ces dons sont composés essentiellement de literie (couvertures, matelas, etc.), de détergents, de produits d’entretien et de désinfection, de divers ustensiles, etc.



Avec la mise en place des unités, supervisée par l’UNOPS, 580 personnes provenant des sites de Khar Yalla et du Camp Gazeille ont été provisoirement recasées. Ce, en attendant le démarrage prochain de constructions de logements sociaux à proximité de cette zone.



« L’objectif n’est plus simplement de reloger des populations sinistrées, mais plutôt de trouver, à travers une approche inclusive, une solution durable pour renforcer la résilience de toute l’agglomération saint-louisienne », a déclaré Oumar GUÈYE qui a salué l’apport du SERRP dans l’amélioration des conditions de vie de ces populations.



Il a profité de l’occasion pour magnifier l’engagement d’Agence de Développement Municipal (ADM) en charge du pilotage du projet et « les acteurs nationaux et locaux impliqués dans la réalisation de ces importants projets travaillent, avec toute la synergie requise, pour l’atteinte des objectifs visés ».



Le ministre a remercié en outre, « les autorités municipales et toutes les populations de la Commune de Gandon en général, et celles du village de Djougop en particulier, qui ont fait montre d’une grande hospitalité et d’une solidarité sans faille à l’endroit de leurs hôtes, leurs frères et sœurs venant de la Langue de Barbarie ».



Il a annoncé dans cette optique, l’aménagement des huit espaces communautaires, une dotation d’un lot complet de téléviseurs et de chaises au profit des populations sinistrées.



Le maire de Saint-Louis est revenu sur le processus ayant abouti à l’élaboration et à l'exécution de ce programme social d'envergure en invitant les « nouveaux citoyens » de la Commune de GANDON à vivre en parfaite harmonie avec leurs hôtes de DIOUBOB.



>>> Les réactions en vidéo ...