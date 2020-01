Rencontre Noo Lank-Médiateur de la république : La promesse d’ABC





Le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, a reçu une délégation du collectif ’’Ńo Lank’’, conduite par Fadel Barro, à partir de 11 heures, ce jeudi, 2 janvier, au siège de la médiature de la République.



Au menu des discussions, la hausse du prix de l’électricité, au droit de manifestation incluant celui de la marche et de l’occupation de l’espace public. Mais également, la détention de Guy Marius Sagna et d’autres membres du front.



Au sortir de la rencontre qui a duré près de 02 heures, ABC a annoncé que les doléances seront transmises aujourd’hui même au chef de l’Etat, Macky Sall.



« Cette imprégnation me semble extrêmement bien déroulée, a-t-il, d’emblée, salué. Parce que, nous avons eu à faire à des personnes très responsables, qui ont pris avec nous, le temps de la conversation extrêmement sérieuse, sur des questions qui touchent énormément de foyers, également la grande industrie, la Petite et moyenne entreprise (PME) et le citoyen lamda. Il m’a semblé important que la Médiature ait été à leur écoute. »