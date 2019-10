Remous au Prytanée : la version du commandant balayée par les enseignants (vidéo)

Le collectif des enseignants du prytanée militaire Charles Ntchoréré de Saint-Louis a réagit, hier, à la sortie du commandant d’école, le Colonel Alioune GUÈYE, invité sur un plateau de la télévision national.



« Le redéploiement est un acte administratif dont la prérogative revient à l’inspecteur d’académie et au ministère des Forces armées, à chaque fois qu’il y a un gap où un vide à combler. Il ne relève pas de l’autorité du commandement », a expliqué Gabriel NDOUR, porte-parole du collectif. « Il obéit à certaines règles qui n’ont pas été respectées dans le cas qui nous concerne », a-t-il expliqué en ajoutant qu’« on ne peut pas redéployer le premier venu en laissant en place le dernier. C’est une véritable entorse ».



M. NDOUR soutient que pour l’affaire des cours particuliers, « c’était à la demande d’un certain nombre de parents d’élèves ». « En janvier 2016, une mesure d’interdiction a été prise par le commandant. Depuis, il n’y a pas eu de cours particuliers payants dispensés par un professeur du prytanée », a-t-il ajouté. « C’est regrettable qu’en 2019 que l’on continue de parler de cours particuliers », fustige l’enseignant.



Le Colonel avait évoqué l’absence de trois mois d’un professeur à laquelle l’école ne serait pas au courant. « C’était une absence pour raison d’étude. La procédure a été respectée. Le directeur des études avait donné son aval. L’inspection avait apposé son avis au favorable et la demande a été transmise au ministère de l’Éducation », renseigne le porte-parole des enseignants redéployés. « Pourquoi, lorsque le collègue est arrivé, on ne lui a pas adressé une demande d’explication ? », s’est-il en outre interrogé.



M. NDOUR affirme que « les véritables bénéficiaires du logement, ce sont les élèves » qui doivent recevoir « un encadrement de proximité ». « Les premiers collègues logés n’ont pas été demandeurs. De 2010 à 2019, le nombre de logements est passé de 14 à 08. Le commandant vient de sommer 3 professeurs de quitter leurs appartements. Le nombre de logements va bientôt passer à 05 sur un total de 46 professeurs au prytanée », a-t-il dit.



>>> Suivez sa réaction ....