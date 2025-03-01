Remaniement : réorganisation et nouvelles priorités au sommet de l’État

Un nouveau gouvernement de 31 membres a été rendu public samedi soir, marqué par plusieurs changements notables au sein de l’équipe de Bassirou Diomaye Faye.



Deux figures majeures quittent l’exécutif. Ousmane Diagne, ancien ministre de la Justice, et Jean-Baptiste Tine, ex-ministre de l’Intérieur. Yassine Fall, jusque-là ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, prend la tête du ministère de la Justice. Elle est remplacée aux Affaires étrangères par le diplomate Cheikh Niang. Mouhamadou Bamba Cissé succède à M. Tine à l’Intérieur et à la Sécurité publique.



Déthié Fall, proche du président et du Premier ministre Ousmane Sonko, devient ministre des Infrastructures. Amadou Ba prend en charge le portefeuille de la Culture et de l’Artisanat, en remplacement de Mountaga Diao. Le gouvernement accueille également une nouvelle porte-parole, Marie Rose Khady Fatou Faye, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des Relations avec les institutions.



Selon le chef du gouvernement, ce réaménagement a été rendu nécessaire après la démission d’Abbas Fall, ministre du Travail élu maire de Dakar, mais aussi à l’issue de l’évaluation du travail de la précédente équipe, dont des « leçons » et « conclusions » ont été tirées.



