Remaniement Imminent : Macky peaufine son prochain Gouvernement

Le Président de la République, Macky Sall reste toujours attaché à l’idée qu’il lui faut procéder à un remaniement de son gouvernement, dont certains ministres ont de la peine à suivre le rythme auquel il veut que les choses aillent dans le traitement de certains dossiers.