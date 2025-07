Religion : Achoura, une fête riche en histoires religieuses



Achoura, célébrée le 10ᵉ jour du mois de Muharram, est une date marquante du calendrier musulman. Chargée d’événements historiques et spirituels, elle occupe une place particulière dans la tradition islamique.



En plus d’être un jour de jeûne fortement recommandé, elle symbolise la délivrance, la persévérance dans la foi et le triomphe face à l’oppression.



Cependant, au Sénégal, entre tradition prophétique et pratiques culturelles, cette journée tend parfois à perdre sa véritable portée spirituelle.



Oustaz Ibrahima Samb rapelle que le jour d’Achoura ne devrait pas être réduit à un simple folklore. Il dénonce la confusion entre la dimension religieuse de cette journée et certaines manifestations culturelles, telles que le taajaboon, perçues comme étant éloignées de l’esprit originel de cette commémoration.