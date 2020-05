Relance du Tourisme : Ce que propose Macky SALL

Le président de la République, Macky Sall, a préconisé mercredi, en conseil des ministres, une ‘’stratégie innovante de relance de la ‘Destination Sénégal’’’.





Selon le communiqué du conseil des ministres, il a attiré l’attention des ministres chargés du Tourisme, des Finances et de l’Economie sur ‘’l’impératif d’élaborer une stratégie innovante de relance de la ‘Destination Sénégal’’’.





Le texte ajoute que Macky Sall a ‘’demandé au ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération d’ériger le tourisme en priorité dans le plan global de relance de l’économie, en cours de finalisation’’.





Le tourisme est l’un des secteurs les plus affectés par la crise résultant de la pandémie de Covid-19.





La fréquentation des hôtels a fortement baissé depuis que le Sénégal a fermé ses frontières, dans le cadre de l’état d’urgence décrété le 24 mars pour endiguer la propagation de la pandémie.





Pour soutenir le tourisme, le gouvernement a décidé d’allouer 15 milliards de francs CFA au crédit hôtelier et touristique.





En même temps, 12 milliards de francs CFA seront affectés au paiement des hôtels réquisitionnés pour le confinement des personnes ‘’contacts’’ suivies par le corps médical.



APS