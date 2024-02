Rejet massif du dialogue : Moustapha Niass et Cie à la rescousse de leur leader

24/02/2024 15:26

La conférence des leaders de la Coalition Benno BoKK Yakkar vient à la rescousse de son leader Macky Sall qui a vu son appel au dialogue réfuté par bon nombre d'acteurs politiques et de la société civile.



En conférence de presse ce samedi matin, Moustapha Niass et compagnie ont invité toutes les forces politiques du pays "sans exclusive", la Société civile et l'ensemble des Forces vives de la Nation, "à prendre part à ce Dialogue salutaire pour notre modèle démocratique."



La Coalition BBY attend de ce dialogue "qu'il soit encore une fois un grand moment de concertations ouvertes et franches sur les conditions d'organisation d'une élection apaisée".



Par la voix de Moustapha Niass, la majorité présidentielle en profite pour renouveler son "engagement" au Président Macky Sall" et sa "confiance" au candidat de la majorité, le Premier ministre Amadou Ba.