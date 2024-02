Rejet de la candidature de Karim WADE : l'assemblée approuve la commission d’enquête

01/02/2024 08:26

Après huit heures de temps de discussion, l’Assemblée nationale a finalement voté pour l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire en vue d’éclaircir les conditions de l’élimination de Karim Wade et autres de la liste des candidats à l’élection présidentielle 2024. 120 députés ont voté pour son adoption contre 24 et zéro abstinence.



La Commission est composée de 11 membres ainsi répartis conformément aux dispositions de l'article 32 :



Groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar : (06) ;

Groupe parlementaire Yewwi Askan wi : (02) ;

Groupe parlementaire Liberté démocratie et changement : (02);

Représentant des Non-inscrits : (01).

Le Bureau de la Commission est composé de :

Président ;

Vice-président ;

Rapporteur.