Réhabilitation de la grande mosquée de Saint-Louis : la piqûre de rappel de l’Imam ratib au président Macky SALL

En marge de son sermon de la Tabaski, l’Imam Cheikh Ahmed Tidjane DIALLO a plaidé pour la finition de travaux de rénovation de la grande mosquée de Saint-Louis. Il a, dans ce sens, interpellé le président Macky SALL qui avait procédé à la pose de la première pierre de la seconde phase des travaux de réhabilitation en mars 2017. Ce projet inscrit dans le cadre du programme spécial des cités religieuses, a permis d’entamer les interventions sur la façade avant.‘’Ces travaux seront pris en charge dans l’enveloppe de 6 milliards prévus pour la réhabilitation des villes religieuses comme Tivaouane et Popenguine’’, avait indiqué le Premier ministre qui a été interpellé en mars 2015 par l’Imam Cheikh Tidiane Diallo, après avoir pris part à la prière du vendredi dans cet édifice religieux.M. Dionne faisait par ce jour là de la volonté du président de réaliser ce projet au grand bonheur des fidèles de Saint-Louis exposés aux menaces que constitue la dalle de cette mosquée, la première de l’Afrique Occidentale.Depuis bientôt un an, les travaux sont à l’arrêt et l’infrastructure religieuse peine à être réceptionnée. La grande mosquée de Saint-Louis ne dispose même pas de toilettes.Pour rappel, le président avait exprimé cette volonté quelques mois après le démarrage de son premier mandat. Le 08 juin 2012 , il avait accompli la prière du vendredi dans cette mosquée mythique fondée par EL Hadji Oumar Foutiyou TALL.