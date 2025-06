Refus de visas à l’équipe féminine de basketball : Ousmane Sonko annule le stage prévu aux États-Unis

Informé du refus de délivrance de visas à plusieurs joueuses de l’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a instruit l’annulation du stage de préparation initialement prévu aux États-Unis. Le regroupement se tiendra finalement à Dakar.



Dans un message publié ce jeudi, M. Sonko a exprimé sa reconnaissance à la République populaire de Chine, qui a octroyé plusieurs dizaines de bourses de préparation aux athlètes et à leurs encadreurs, dans la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse « Dakar 2026 ».



Le chef du gouvernement a réaffirmé la nouvelle doctrine de coopération du Sénégal, fondée sur le respect mutuel, l’équilibre et le bénéfice partagé, en cohérence avec les orientations du Président de la République et les lignes directrices du parti PASTEF.



