Réfection du pont Emile Badiane : La société française Eiffage va empocher 25 milliards FCfa

Les usagers du Pont Emile Badiane de Ziguinchor pourront, bientôt, arpenter les travées d’un nouvel édifice. La réhabilitation de ce Pont se fera, avant la fin de l’année. Et, c’est la Société française, Eiffage, qui a remporté le pactole estimé, dans un premier temps, à huit milliards, mais qui aurait été triplé, depuis la première annonce, en 2009.



Déjà, selon Source A qui rapporte l’information, l’Étude géotechnique (sondages et essais pressiométriques) et le diagnostic des éléments de fondation par mesures géophysiques dans le cadre des travaux de réhabilitation, ont été effectués. Les premiers bateaux, qui achemineront le matériel sont attendus à Dakar, au mois d’octobre.