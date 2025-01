Recrutement spécial d'enseignants | 13 515 candidats recensés à Saint-Louis

31/01/2025 12:39

Le recrutement spécial de 2000 enseignants lancé par le ministère de l’Éducation nationale pour l’année scolaire 2024-2025 rencontre un franc succès. À la date du 30 janvier, la plateforme Mirador a enregistré 147 845 candidats, confirmant ainsi l’attractivité du métier d’enseignant au Sénégal. Ce programme urgent, visant à combler les lacunes en personnel enseignant, est bien accueilli par les jeunes sénégalais.



Les statistiques révèlent que Thiès est en tête des 16 circonscriptions académiques du pays, avec 21 096 inscriptions. Elle est suivie de l’académie de Dakar (18 255), Pikine-Guédiawaye (14 449), et Saint-Louis (13 515). D’autres régions, telles que Kaolack, Fatick, Diourbel, et Ziguinchor, ont également vu un nombre important de candidatures.



Le Directeur des Ressources Humaines du ministère de l’Éducation nationale, Sahibou Badiane, a précisé que la sélection des candidats se fera en fonction des besoins exprimés par les inspections d’académie et d’éducation et de formation. Il a souligné que l’objectif est de renforcer les effectifs dans les classes, réduire la surcharge horaire des enseignants et offrir une solution immédiate à la pénurie de personnel.



Les candidats retenus seront principalement choisis pour leur expérience en classe ou leur certification dans le domaine, afin de garantir qu’ils puissent enseigner immédiatement. Des formations à distance et des sessions de renforcement de capacité seront proposées pour ceux qui nécessitent un accompagnement supplémentaire.



M. Badiane a également rappelé que ce recrutement fait partie d’un plan quinquennal visant à renforcer de manière durable les effectifs enseignants, avec pour objectif de réduire, à terme, le besoin d’un recrutement spécial. Si ce plan est mis en œuvre efficacement, il devrait permettre de résoudre les problèmes de manque de personnel dans les écoles sénégalaises d’ici cinq ans.



Le recrutement spécial est donc une mesure urgente et stratégique pour répondre aux défis immédiats du secteur de l’éducation, tout en posant les bases d’une amélioration durable.



Avec Le Soleil