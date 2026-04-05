05/04/2026
Dans le cadre du programme de Migration Circulaire Sénégal-Espagne 2025-2026, le Bureau d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS) a officiellement ouvert l'appel à candidatures pour le recrutement d'ouvriers agricoles. Cette initiative, placée sous l'égide du Ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, offre aux citoyens sénégalais l'opportunité de travailler en Espagne pour une durée déterminée, renforçant ainsi la coopération bilatérale entre Dakar et Madrid.
Face à la forte affluence constatée depuis le lancement, la plateforme officielle subit actuellement des ralentissements techniques. Les autorités rappellent que la procédure est entièrement gratuite et s'effectue exclusivement en ligne via le portail dédié. Aucune inscription physique n'est requise dans les bureaux du BAOS pour cette étape initiale. Pour maximiser les chances de réussite de l'inscription, il est fortement recommandé aux usagers de privilégier les connexions aux heures de faible affluence, notamment tard dans la nuit ou tôt le matin.
📝 PROCÉDURE D'INSCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Pour soumettre votre candidature, vous devez suivre rigoureusement les étapes suivantes sur le site officiel :
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Accès au portail : Rendez-vous sur l'adresse unique
. www.baos.sec.gouv.sn
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Création du profil : Cliquez sur l'onglet dédié à la "Migration Circulaire" et remplissez le formulaire d'identification (Nom, Prénom, Numéro de CNI/Passeport).
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Informations professionnelles : Renseignez vos expériences antérieures dans le secteur agricole (culture, récolte, conditionnement).
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Documents requis : Téléchargez les copies numériques de votre pièce d'identité en cours de validité et, si possible, vos attestations de travail.
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Validation : Une fois le formulaire soumis, un numéro de dossier vous sera attribué. Conservez-le précieusement pour le suivi de votre candidature.
Mise à jour avril 2026 : Cet article a été relu par la rédaction de NDARINFO. Les informations restent d'actualité. N'hésitez pas à partager et à laisser vos commentaires ci-dessous.