Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS

05/04/2026

Mise à jour avril 2026 : Cet article a été relu par la rédaction de NDARINFO. Les informations restent d'actualité. N'hésitez pas à partager et à laisser vos commentaires ci-dessous.



Une opportunité majeure s'ouvre pour les travailleurs du secteur primaire. Dans le cadre du programme de Migration Circulaire Sénégal-Espagne 2026, le Bureau d'Accueil d'Orientation et de Suivi (BAOS) a officiellement lancé un appel à candidatures pour le recrutement d'ouvriers agricoles.





Ce programme, piloté par le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, propose des contrats à durée déterminée (CDD) de 3 mois renouvelables en Espagne.



Les candidats retenus seront chargés de la récolte, du conditionnement et du stockage de fruits, avec un salaire compétitif et un accompagnement administratif complet. L'objectif est de favoriser une migration légale et ordonnée tout en offrant une expérience professionnelle valorisante aux Sénégalais.



Contrat CDD de 3 mois renouvelable.

Salaire compétitif et conditions de travail optimales.

Expérience professionnelle valorisante.

Aide à l’intégration et accompagnement administratif.



Missions principales



Récolte et cueillette de fruits.

Conditionnement et stockage.

Travail en équipe dynamique



Qui peut postuler ?



Âge :Entre 25 et 55 ans

Niveau scolaire :Non scolarisé accepté

Expérience :Compétences en agriculture exigées

Disponibilité :Immédiate

Documents à fournir



Copie CNI



Plus d'infos ici : https://www.baos.sec.gouv.sn









MS/NDARINFO

