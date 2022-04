Recrutement du Capitaine Touré et de Guy Marius Sagna : BBY très en colère

22/04/2022 20:58

Le recrutement de Guy Marius Sagna et du capitaine Touré, le choix de Khalifa Sall comme maire honoraire de la Ville de Dakar… Ce sont les griefs des conseillers de Benno bokk yaakaar au maire de ­Dakar pour rejeter les deux commissions proposées. Résultats : la première réunion du nouveau Conseil municipal de Dakar, tenue hier, a fait rejaillir les clivages entre Benno bokk yaakaar et Yewwi askan wi.







A la Ville de Dakar, Benno bokk yaakaar (Bby) et Yewwi askan wi (Yaw) n’ont pas attendu longtemps pour mettre à nu leurs divergences. Réuni pour la première fois hier après-midi, le Conseil municipal a été le théâtre des clivages politiques entre la majorité municipale incarnée par Yaw et l’opposition par Bby. En effet, le maire de Dakar a vu Bby décliner les deux postes de président de commission (jeunesse et infrastructures).



Le camp de Macky Sall ne digère pas le recrutement de Guy Marius Sagna et de l’ex-capitaine de gendarmerie Seydina Oumar Touré. «Nous considérons que les appels à une gestion inclusive et participative du maire Barthélemy Dias sont à l’opposé de ses actes. Comment peut-il mettre dans son Cabinet des personnes qui passent leur temps à insulter le Président Macky Sall ? Guy Marius Sagna ne respecte ni les institutions ni les autorités. A longueur de journées, il insulte le président de la République.



De plus, le capitaine Touré, radié de la gendarmerie, devrait être poursuivi pour haute trahison. Ces gens sont aujourd’hui autour du maire de Dakar», a relevé Ibrahima Fall, joint en début de soirée et qui se présente comme le président du groupe des conseillers de Bby à la Ville de Dakar.

M. Fall, par ailleurs conseiller technique du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a également fustigé la posture de la mairie de Dakar lors du Forum mondial de l’eau. «Au lieu de venir représenter la Ville de Dakar dans ce forum international, le maire de Dakar a tenu un contre-forum. A nos yeux, c’est une défiance au président de la République.



Le maire de Dakar crie partout une gestion inclusive mais ses actes le trahissent», a dénoncé l’ex-adjoint au maire de Yoff. Ibrahima Fall, également chargé de la collecte de parrainages de Bby à Dakar, dit avoir ­interpelé l’adjoint au Préfet de Dakar sur l’arrêt de la Cour d’appel qui demande la dissolution du Bureau municipal de la Ville de Dakar. «J’ai attiré l’attention de l’adjoint au Préfet sur cette décision.



Normalement, les actes du Conseil municipal de Dakar doivent être de nul effet. Mais l’adjoint au Préfet a déclaré n’étant pas au courant de la décision de la Cour d’appel», rapporte-t-il. Ce conseiller de Bby déplore aussi la désignation de Khalifa Sall comme maire honoraire de Dakar. «C’est un homme qui a été déchu de ses droits civils et politiques», ­estime Ibrahima Fall.



Par Babacar Guèye DIOP