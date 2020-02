Recrudescences des violences faites aux filles : le CDEPSOFI de St-Louis sonne l’alerte (vidéo)

Plusieurs acteurs éducatifs, élus locaux, représentants d’associations de parents d’élèves et d’organisations de promotion du genre ont pris part, ce matin, à une randonnée pédestre organisée par le CDEPSCOFI de l’IEF de Saint-Louis. Cette année, la mobilisation porte sur la lutte contre les violences faites aux filles et aux Femmes. Une occasion pour la cellule nord d’attirer l’opinion sur la propension des violences verbales et leurs incidences sur les filles. Marième DIAGNE, la présidente de SCOFI a invité les hommes à bannir ces agissements et à s’ériger en protecteurs de cette frange de la population. Suivez sa réaction …