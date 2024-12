Recrudescence des violences faites aux Femmes et Filles : le CDPE de Saint-Louis souligne l’urgence d’agir

10/12/2024 07:40

Les membres du Comité départemental de Protection de l'Enfant (CDPE) se sont mobilisés hier à travers une marche de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux filles. La randonnée organisée en collaboration avec le projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve, a sillonné plusieurs quartiers du faubourg de Sor.



Devant les chiffres alarmants des cas de violences subis à Saint-Louis et au Sénégal, les acteurs ont marqué leur indignation et tiré sur la sonnette d’alarme. Ils ont souligné l’urgence d’agir pour freiner le mal.



« Les autorités ont le devoir de protéger les victimes de violence, de promouvoir des lois et des sanctions contre les agresseurs en plus de garantir des services de soins accessibles à tous les femmes et filles », a déclaré Coumba Guèye LY, membre du CDPE. « Elles doivent sensibiliser les populations sur les droits des femmes et sur les conséquences des violations de leurs droits », a-t-elle ajouté.