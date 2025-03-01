Recrudescence des noyades sur les plages du pays : 112 victimes recensées à mi-parcours de l'été 2025

Alors que l'été 2025 bat son plein, le bilan des noyades sur les plages du pays est particulièrement alarmant. Selon la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 90 interventions ont été enregistrées entre le 24 mai et le 21 août 2025, portant à 112 le nombre total de victimes. Parmi elles, 78 ont été sauvées, mais 34 ont malheureusement perdu la vie.

La région de Dakar est la plus touchée, avec 85 victimes recensées lors de 65 interventions sur les plages locales. Les sauveteurs ont pu sauver 74 personnes, mais 11 autres ont succombé, notamment à Malibu (4 victimes), Malika (2), la plage BCEAO (2), Thiaroye-sur-Mer (2), et Sipres à Mbao (1).



Dans d'autres régions, les bilans varient : le Groupement d’incendie et de secours n°2 (Thiès-Diourbel) a comptabilisé 4 victimes, dont une seule a été sauvée. Le Groupement n°3, qui intervient à Fatick, Kaolack et Kaffrine, a enregistré une seule noyade, tous deux sauvés. Cependant, la situation est plus dramatique dans les zones sud du pays, avec 2 victimes décédées à Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, et un taux de mortalité très élevé dans le nord du pays, où le Groupement d’intervention et de secours, couvrant Saint-Louis, Louga et Matam, a enregistré 16 victimes, dont 14 sont décédées.



Enfin, dans l’est du pays, les sapeurs-pompiers de Tambacounda, Kédougou et Bakel ont déploré 4 noyades fatales.



