Record de chômeurs : Le Sénégal classé 3e pays dans le monde (Rapport OIT)

Pis, le Sénégal est le 3e pays de la planète où le chômage est le plus élevé. Seuls le Burkina Faso et la Syrie font pire que le Sénégal.



Selon les experts, le Sénégal est confronté, à l'instar de nombreux pays africains, à des défis en matière d’éducation, de soins de santé, d’épuisement des ressources et de développement économique.



Voici la liste 10 pays où le taux de chômage est le plus élevé :



1-Burkina Faso (77,00%)



2-Syrie (50,00%)



3-Sénégal (48,00%)



4-Haïti (40,60%)



5-Kenya (40,00%)



6-Djibouti (40,00%)



7-République du Congo (36,00%)



8-Îles Marshall (36,00%)



9-Namibie (34,00%)



10-Kiribati (30,60%)