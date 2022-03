Reconquête de Thiès : Idy zappe Diattara

26/03/2022 08:44

Idrissa Seck a reçu des coordonnateurs départementaux de Rewmi depuis mercredi. Mais Thiès était représenté par l’ancien du Conseil régional, Mor Sène, alors que Yankhoba Diattara se présentait jusqu’ici comme le patron du parti dans ce département. Paie-t-il son échec électoral pour la Ville de Thiès ?