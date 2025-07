Reconnaissance historique : Paris dit oui à l’État palestinien

Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi, sur son compte X (ex-Twitter), que la France reconnaîtra officiellement l’État de Palestine lors de l’Assemblée générale des Nations unies prévue en septembre prochain. Une décision majeure qui s’inscrit, selon le chef de l’État, dans une volonté de « paix juste et durable au Proche-Orient ».



« Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine. J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain. L’urgence est aujourd’hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue. La paix est possible », a-t-il écrit.



La France coprésidera avec l’Arabie saoudite une conférence internationale de haut niveau, rassemblant chefs d’État et de gouvernement, afin de relancer la solution dite « à deux États », israélien et palestinien. Initialement prévue en juin, cette rencontre avait été reportée en raison du conflit entre Israël et l’Iran. Une réunion ministérielle préparatoire est attendue à New York les 28 et 29 juillet.



« Il faut enfin bâtir l’État de Palestine, assurer sa viabilité et permettre qu’en acceptant sa démilitarisation et en reconnaissant pleinement Israël, il participe à la sécurité de tous au Proche-Orient », a souligné le président français.



Dans une lettre adressée à Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne, Emmanuel Macron affirme vouloir « apporter une contribution décisive à la paix » et appelle ses partenaires internationaux à soutenir cette initiative.



La réponse palestinienne ne s’est pas fait attendre : Hussein al-Cheikh, vice-président de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), a salué la décision, y voyant « un engagement fort de la France envers le droit international et le droit du peuple palestinien à l’autodétermination ».



En revanche, la réaction israélienne a été particulièrement virulente. Le vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Yariv Levin, a qualifié cette reconnaissance de « tache noire dans l’histoire française » et « d’aide directe au terrorisme ». Il a déclaré que cette décision « honteuse » justifiait désormais l’application de la souveraineté israélienne en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967.



Actuellement, au moins 142 des 193 États membres de l’ONU reconnaissent l’État palestinien. La plupart des pays d’Europe occidentale, d’Amérique du Nord, d’Océanie, du Japon et de la Corée du Sud ne l’ont pas encore fait. Si la France concrétise sa promesse, elle deviendra l’un des premiers grands pays occidentaux à franchir ce pas depuis le début de la guerre à Gaza.



Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a confirmé que le Consul de France à Jérusalem a transmis une lettre du président Macron à l’Autorité palestinienne, réaffirmant l’engagement de la France. Il a précisé qu’il portera ce message à la tribune des Nations unies ce lundi.