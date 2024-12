Réciprocité des visas au Sénégal : comprendre les modalités

28/12/2024 12:56

Dans sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé la volonté de son gouvernement d’instaurer une politique de « réciprocité » envers les pays imposant des visas aux citoyens sénégalais