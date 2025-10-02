Réception provisoire de l’IRTS à Saint-Louis : l’ACBEP veut mettre en avant une administration moderne et performante

02/10/2025

Le directeur général de l’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics (ACBEP), Baye Niasse, a présidé mercredi à Saint-Louis la cérémonie de réception provisoire des nouveaux locaux de l’Inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale (IRTS), une infrastructure qu’il a qualifiée de « symbole d’un État qui se rapproche de ses citoyens ».





« L’ouvrage que nous recevons aujourd’hui n’est pas un simple bâtiment. Il est le reflet d’une administration moderne, accessible et performante, tournée vers la protection des droits sociaux et le renforcement du dialogue social », a déclaré M. Niasse, soulignant l’importance stratégique de l’IRTS dans la régulation du marché du travail et la stabilité économique.





Le DG de l’ACBEP a rappelé que ce projet s’inscrit dans le programme initié par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, porté par le ministre Olivier Boucal. Il a exprimé sa gratitude envers ce dernier pour sa « confiance et son leadership », ainsi qu’envers l’Inspection régionale et les entreprises partenaires ayant contribué à la réalisation de l’ouvrage.





« Cet édifice s’intègre parfaitement dans la Vision 2050 qui vise à bâtir une administration inclusive, proche des citoyens et résolument tournée vers l’avenir », a-t-il ajouté, invitant les usagers à en assurer l’exploitation et l’entretien.





M. Niasse a par ailleurs insisté sur l’engagement de l’ACBEP à livrer, dans les délais, des infrastructures publiques répondant aux normes, afin de « rationaliser les ressources de l’État et améliorer l’efficacité des services de proximité ».





La réception provisoire de ces locaux marque, selon lui, « un commencement », celui de leur mise à disposition des travailleurs, des employeurs et de la communauté régionale.



