Réception de semences de pomme de terre pour la campagne horticole 2025–2026

10/11/2025

Des conteneurs de semences de pomme de terre destinés à la campagne horticole 2025–2026 ont été réceptionnés lundi au Port autonome de Dakar par le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, à travers la Direction de l’Horticulture.



Cette réception marque une étape importante dans la mise en œuvre de la politique agricole nationale, portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko, qui ont fait de la souveraineté alimentaire une priorité stratégique.



Pour cette campagne, plus de 20 000 tonnes de semences certifiées subventionnées ont été mobilisées, dont une part importante importée, complétée par des semences locales, élites et super-élites, ainsi que des vitro-plants destinés à la multiplication.



Selon le ministère, une enveloppe globale de plus de 7,3 milliards FCFA a été engagée par l’État afin de garantir aux producteurs un accès à des semences de qualité à des prix compétitifs, dans un contexte de relance du sous-secteur horticole.



Le MASAE a remercié le chef de l’État et le Premier ministre pour l’allocation d’un budget de 100 milliards FCFA à l’horticulture, présenté comme le signe d’un engagement fort en faveur de la transformation structurelle de l’agriculture nationale.



À la date du 7 novembre 2025, 94,3 % des paiements dus aux opérateurs et fournisseurs de semences de pomme de terre avaient été entièrement réglés, grâce à l’implication du ministère des Finances et du Budget et à l’efficacité des services du Trésor public.



Le ministère a salué la gouvernance axée sur les résultats, la transparence et la performance impulsée par son titulaire, le Dr Mabouba Diagne, dans le cadre de la modernisation et de la résilience de l’agriculture sénégalaise.



