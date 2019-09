Reboisement : Khalil DIOP veut reverdir Richard-Toll (vidéo)

Le responsable politique a initié, mercredi, une journée de reboisement des artères et des espaces communautaires de Richard-Toll, en collaboration avec les associations de jeunesse et des dignitaires de la ville. L’initiative citoyenne a été lancée sur le sentier dégarni menant à l’hôpital de la localité qui, jadis, était peuplé d’arbres. Ce, en marge du lancement de la coupe de la ville dont il est le promoteur et parrain. Profitant de l’occasion, Khalil DIOP a exprimé sa volonté de participer à l’essor de la ville en lui redonnant son rayonnement d’antan. Il a fait part de sa volonté de répondre à l’appel su président Macky SALL d’embellir le visage du pays, en remerciant les différentes communautés qui l’accompagnent dans la matérialisation de cette démarche.