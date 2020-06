Rebaptisation des rues : Mansour FAYE invite à "assumer, de manière cohérente, notre héritage colonial" (vidéo)

Le maire de Saint-Louis a révélé, dimanche, que 80 des rues de la ville ont été rebaptisées au fil d’une dynamique, qui, souligne-t-il « sera poursuivie en toute objectivité ». Il exhorte, toutefois, à « assumer de manière cohérente notre héritage colonial ». « Saint-Louis est le fruit d’une histoire lointaine, religieuse, politique (…) Cette ville aux mille visages, chargée de souvenirs, porteur de progrès, pourrait devenir, demain, le creuset d’une civilisation de symbiose », a-t-il noté lors d’une cérémonie de réception de dons de poubelles du CNOSS. « J’appelle à la hauteur d’esprit des uns et des autres pour que la raison l’emporte sur l’émotion, à chaque fois que nous sommés interpellés par l’histoire », a ajouté l’édile. Pour Mansour FAYE, le débat sur la rebaptisation des rues et des places publiques « n’est pas une priorité ». « Ma priorité, c‘est de conserver l’histoire et développer la ville. Il faut accepter son passé et l’assumer », a-t-il affirmé.