Rebaptisation de la place et du Pont Faidherbe : la promesse de Mary Teuw NIANE aux Saint-Louisiens ...

" Si je suis élu Maire de Saint Louis, un élément de mon programme est le choix des noms de manière inclusive et participative par la population de la commune. En particulier, la Place Faidherbe et le Pont Faidherbe seront renommés", a confié, ce matin, le candidat à la Mairie de Saint-Louis. "En ce qui concerne la statut de Faidherbe, elle sera enlevée et remise au CRDS ( ex IFAN)", a ajouté Mary Teuw NIANE.



Une sortie qui confirme la volonté de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de briguer le suffrage des Saint-Louisiens. Ce, après sa nomination au poste de la PCA de Pterosen.



NDARINFO.COM