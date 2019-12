Réalisation de l’autoroute de Dakar à Saint-Louis, l’exploitation du pétrole et du gaz : 14 compagnies américaines frappent aux portes du Sénégal

Au total, 14 nouvelles compagnies américaines frappent aux portes du Sénégal où elles sont intéressées entre autres par la relance des chemins de fer, la réalisation de l’autoroute de Dakar à Saint-Louis, tout comme l’exploitation du pétrole et du gaz, a indiqué mardi l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Tulinabo Mushingi.