Rappel À Dieu De Sidy Lamine NIASS : Les Histoires Mensongères D’Ameth Khalifa NIASS

Ameth Khalifa NIASS qui accuse le professeur Iba Der THIAM d’avoir falsifié l’histoire de la communauté niassène est en train de faire pire. Si l’historien s’est trompé sur des événements qui se sont déroulés aux 19e et 20e siècles, Ameth Khalifa NIASS, lui, raconte des histoires sur des faits qui ont eu lieu en 2018.

En effet, sur le plateau de la 7TV, le fondateur du Front des alliances patriotiques (FAP) a affirmé que le président Directeur général du groupe Wal Fadjri est revenu mourant de Tivaouane. « Savez-vous que mon frère, c’est de Tivaouane qu’il est revenu mourant et qu’il a rendu l’âme. Il a rendu l’âme en revenant (…). Il est revenu mourant. Il était allé faire une conférence après la conférence, il est revenu et a rendu l’âme. Il est parti sain, il est revenu mourant », a osé déclarer Ameth Khalifa NIASS.



Dans le différend qui l’oppose à Tivaouane et qui n’a rien à voir avec les écrits du professeur Iba Der THIAM, Ameth Khalifa NIASS est donc capable de raconter les plus graves contrevérités. En effet, dire que Sidy Lamine NIASS est parti à Tivaouane sain et est revenu mourant, ce n’est pas de l’affabulation, c’est du satanisme.



Sidy Lamine NIASS a participé, samedi 10 novembre 2018, à un symposium organisé par la cellule de communication de la Zawiya tidiane, en prélude à la célébration du Gamou annuel de Tivaouane. Panéliste, il avait entretenu l’assistance sur le thème «actualité du dialogue inter religieux». Et, tous ceux qui étaient présents à cette rencontre ont pu constater que Sidy Lamine NIASS avait la main et l’épaule gauche en plâtre. Car, quatre jours plus tôt, il avait subi un accident à son domicile qui avait occasionné une fracture. Mais, puisqu’il avait déjà donné son accord aux organisateurs dudit Symposium, Sidy Lamine NIASS avait tenu à faire le déplacement, malgré son état de santé.



Et, à son retour de Tivaouane, contrairement aux affabulations d’Ameth, le fondateur du groupe Wal Fadjri s’est rendu à Kaolack où il a rencontré des dignitaires et nombre de ses disciples. Il est ensuite parti au Maroc où il a effectué une « ziarra » à la Zawiya de Fès, avant d’aller faire la « Oumra » à la Mecque.



C’est souffrant que Sidy Lamine NIASS s’est rendu à Tivaouane le 10 novembre 2018. Et a fait plusieurs autres déplacements, à la Mecque notamment, avant d’être rappelé à Dieu le 4 décembre 2018. Si Ameth Khalifa NIASS a des comptes à régler avec Tivaouane qu’il le fasse, sans s’appuyer sur des arguments aussi fallacieux que mensongers plus enclins à salir la mémoire de l’illustre disparu.



