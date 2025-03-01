Rap et positionnements politiques: quel impact sur la crédibilité des artistes ?

Le nouveau clip du rappeur Thiat suscite une vive polémique sur les réseaux sociaux. Dans ce morceau, l’artiste critique la gestion actuelle du pays, pointant du doigt des promesses électorales non tenues.



Cette sortie n’a pas tardé à provoquer des réactions. Plusieurs artistes ont répliqué en défendant le projet politique du parti PASTEF, allant jusqu’à fustiger publiquement Thiat.



À Saint-Louis, certains rappeurs ont choisi de répondre artistiquement à travers leurs propres productions musicales, assumant leur position politique. D’autres, en revanche, appellent leurs pairs à privilégier un discours véridique et équilibré, afin de préserver la crédibilité du mouvement hip-hop sénégalais.



