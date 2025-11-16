Randonnée pédestre : Diomaye Faye marche avec l’Armée

16/11/2025

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, chef suprême des Armées, a pris part dimanche matin à la randonnée pédestre clôturant la Semaine des Forces armées, organisée cette année sur le thème : « Les Forces armées, partenaires des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 ».





Accompagné du ministre des Forces armées, du Chef d’État-major général des Armées et d’autres autorités militaires, le chef de l’État a participé à cette marche de cohésion, tenue en présence de militaires, paramilitaires et acteurs de la sécurité engagés dans la préparation des JOJ Dakar 2026, premier rendez-vous olympique accueilli sur le continent africain.





Désormais inscrite dans l’agenda républicain, cette randonnée se tiendra chaque premier dimanche suivant la Journée des Forces armées. Elle vise, selon les autorités, à promouvoir la discipline, l’endurance, l’esprit de corps et la proximité entre les forces de défense et de sécurité, appelées à jouer un rôle central dans l’organisation, l’accueil et la sécurisation de l’événement sportif mondial.





La Présidence de la République a salué une initiative renforçant les liens entre l’Armée et la population, tout en rappelant la contribution des Forces armées à la stabilité, à la souveraineté et au rayonnement du Sénégal.



