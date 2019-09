Rallye Toulouse Saint-Louis : les actions humanitaires de la 37ème édition

Le Rallye suivra la route classique de la Ligne jusqu’à Saint Louis avec des escales à Alicante, Malaga, Rabat, Tarfaya (Cap Juby), Dakhla (Villa Cisnéros), Nouadhibou (Port Etienne) et Saint Louis du Sénégal.

aerobuzz.fr

La route aérienne historique que parcouraient les pilotes des Lignes Latécoère dès 1919 conserve son caractère mythique et le dépaysement que procure cette descente progressive vers le sud jusqu’aux rives du fleuve Sénégal demeure incomparable.Pour la quatrième fois l’association Air Aventures, organisatrice du Rallye , a invité un équipage de deux jeunes pilotes FFA issus du dernier Hop tour des Jeunes Pilotes en leur offrant l’inscription de l’avion et les frais d’hébergement. Il s’agit du vainqueur, Anne Labbé, qui a choisi Clément Etourneau pour l’accompagner.Une action humanitaire sera menée tout au long du parcours avec, entre autres, l’emport de livres éducatifs, le transport de médicaments et la mise à disposition de matériel médical pour l’hôpital de Saint Louis. Des baptêmes de l’air seront également assurés pour des écoliers de Saint Louis.Au moment où le Rallye s’envole pour Saint-Louis-du-Sénégal, nous avons une pensée pour les deux pilotes qui participaient au Raid Latécoère 2019. Aux commandes de leur Cirrus SR22, ils s’étaient envolés le 14 septembre 2019 de Francazal avec une trentaine d’équipages. Ils ont trouvé la mort, le 15 septembre, lors de la descente de l’Espagne.Avec