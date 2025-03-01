Rallye Toulouse–Saint Louis : 41e édition au départ le 20 septembre

Le départ de la 41e édition du Rallye aérien Toulouse–Saint Louis du Sénégal aura lieu le samedi 20 septembre depuis l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.



Parrainée par Pierre-Elzéar Latécoère, arrière-petit-fils du fondateur de la Ligne, cette édition rassemblera 24 avions et 60 participants pour un périple de plus de 10 000 km à travers l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie, avant d’atteindre le Sénégal.



Le Rallye, créé en 1983, coïncidera cette année avec le centenaire de l’ouverture de la ligne Toulouse–Dakar, première liaison long-courrier transcontinentale française inaugurée en juin 1925.



À l’occasion du départ, les équipages assisteront à la présentation de deux appareils symboliques : la réplique volante du Bréguet XIV, avion mythique de la Ligne, et l’INTEGRAL E, biplace tout-électrique du constructeur français AURA AERO. Les deux avions effectueront un vol symbolique avant le lancement officiel de la course.



Cette édition prévoit 14 étapes et rendra hommage à plusieurs lieux historiques de l’Aéropostale, dont Tarfaya au Maroc, où Antoine de Saint-Exupéry vécut 18 mois, ainsi que Dakar et Saint-Louis du Sénégal, points d’aboutissement du Rallye.



