RSE : BP cible l’éducation. La société civile parle de « saupoudrage ».

La société British Pétrolum (BP) a annoncé, jeudi, des investissements dans le secteur éducatif au profit de Saint-Louis et de ses environs, au terme d’un atelier à laquelle plusieurs élus et autorités éducatives ont pris part. Ce programme inscrit dans le cadre de sa Responsabilité Sociétale d'Entreprise ( RSE) cible vingt-cinq (25) écoles de la Commune et (5) cinq du département, a-t-on appris, à l’issue d’un atelier regroupant des élus et des autorités éducatives.