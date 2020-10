RIZICULTURE : les producteurs de Aéré Lao magnifient l’appui de la SAED (vidéo)

Des producteurs de la zone de Aéré Lao prennent le contrepied de leurs paires qui, lors d’un point de presse, faisaient part d’une non-assistance de la SAED à leur endroit. Amadou Tidjane DÈME et Djibril THIOYE, respectivement précédents de la phase 1 et 2 fustigent la démarche de leurs compères et se disent satisfaits de l’appui de la société dans leurs activités culturales. « Actuellement, nous avons 6 pompes à notre disposition. Depuis 1996, nous souffrions d’un manque d’irrigation. Aujourd’hui, la SAED a entamé la réfection de la cuvette. Elle devra être fonctionnelle, en janvier et nous pourrions démarrer la campagne contre-saison chaude pour 950 hectares de riz », ont-ils dit. «