REPRISE DES COURS : le collectif des gouvernements scolaires dit niet

Des élèves en classes d’examen ne sont toujours pas prêts à rejoindre leurs établissements malgré la réouverture prévue le 2 juin prochain. Ces derniers ont exprimé leurs positions à travers le communiqué du collectif des gouvernements scolaires du Sénégal. Lequel souligne leur inquiétude surtout après les images hallucinantes du retour des enseignants vers leur lieu d’affectation, mardi dernier.





« Vu les conditions inhumaines de l’organisation du retour des enseignants (certains abandonnés à leur sort), le collectif des gouvernements scolaires réaffirme son engagement pour que l’État respecte ses engagements pour la reprise des cours. Après concertation au sein du collectif, on a constaté que les conditions ne sont pas réunies dans beaucoup d’établissements surtout à l’intérieur du pays comme Matam, Kolda, Sédhiou, Tambacounda, et autres. Nous pouvons donner l’exemple de Tambacounda contenant 63 écoles ni eau, ni latrines, le nombre de thermo-flash très insuffisant. Donc, nous pouvons conclure que les cours ne vont pas démarrer le 2 juin comme prévu ».



Ainsi, le collectif, après concertation avec l’Union des parents d’élèves et étudiants (UNAPES), invite « les élèves conscients du danger à rester chez eux jusqu’à ce que les conditions optimales soient effectives. Désormais chaque parent est responsable du devenir de son enfant ».



EMEDIA