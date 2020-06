REPRISE DES COURS : Un appui de Plan International au profit de près de 7000 enfants de la région de Saint-Louis (vidéo)

Après avoir remis d’importants lots de médicaments et de produits d’hygiène aux 5 districts de santé de la région (Saint-Louis, Podor, Pété, Dagana et Richard-Toll, en vue de prévenir une éventuelle propagation de la Covid-19, Plan International s’illustre à travers l’appui à l’éducation, son domaine de prédilection. Ce, dans le but de renforcer davantage la scolarisation des filles.



La direction régionale de Plan International a offert, lundi, 1291 flacons de gel, 8000 masques, 135 lavoirs et 272 cartons de savon à 135 écoles de la région. Huit communes de la zone nord sont prises en charge dans cette dotation. Au total, 6895 enfants bénéficieront de cet appui.



« C’est une assistance de haute facture qui vient à son heure », a noté Mme Adjara Sy DIAGNE, inspectrice d’académie de Saint-Louis au cours de la cérémonie de remise symbolique. « Nous tenons à remercier vivement Plan Sénégal, au nom du ministère de l’Éducation nationale », a-t-elle ajouté.



Cheikh NDIAYE, le coordonnateur régional de l’organisation a rappelé que cette « contribue à la riposte contre le pandémie » engagée au plan national. « Nous voulons faire en sorte que tous les enfants puissent bénéficier d’un apprentissage de qualité. C’est dans cette optique que nous soutenons le gouvernement du Sénégal », a-t-il dit.